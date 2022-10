Franco Dragone, homme de spectacles féériques ancré à La Louvière, est décédé

En 2000, il fondait le "Franco Dragone Entertainment Group" (plus tard rebaptisé Dragone) à La Louvière, avec lequel il présentait le tout premier "Décrocher la lune", un "opéra-urbain" fondé sur l'idée de permettre aux Louviérois de montrer le savoir-faire d'une ville souvent victime de préjugés négatifs, de délivrer un message de résistance et d'espoir. Suivront une série de grandes productions, du Hainaut à Las Vegas. Sur son carnet de commandes figurait notamment la chanteuse canadienne Céline Dion (photo), pour son spectacle "A new day". Il orchestra aussi les cérémonies d’ouverture de l’Euro 2000 de football à Bruxelles et la cérémonie de clôture du Mondial de football en 2014 au Brésil.

Dès 2010, Franco Dragone se voyait ouvrir les portes de la Chine: il concevait le spectacle "The House of Dancing Waters" pour un énorme complexe hôtelier à Macao. Les années qui suivent, il professionnalise le groupe, avec la création d'un comité stratégique composé de personnalités du monde bancaire et financier comme l'ex-ministre des Finances Philippe Maystadt, et l'ancien patron de la Deutsche Bank Belgium, Yves Delacollette.