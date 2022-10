Le néerlandais obligatoire dans les écoles wallonnes? "Les Francophones prendraient de l’avance sur la Flandre"

Actuellement, à Bruxelles, l'apprentissage de la première langue moderne commence en troisième primaire et c'est déjà obligatoirement le néerlandais. C'est le cas également dans les communes wallonnes de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien). Ailleurs en Wallonie, en revanche, ce cours apparaît en cinquième primaire et porte sur le néerlandais, l'anglais ou l'allemand, au choix des écoles et des élèves.

En 2019-2020, 64% des élèves de sixième primaire en Wallonie suivaient un cours de néerlandais et seulement 47% le faisaient en première secondaire. Il apparaît également que 28% des élèves wallons inscrits en sixième secondaire lors de l'année scolaire 2020-2021 n'avaient jamais eu une seule heure de néerlandais pendant leur scolarité.

Le projet de la ministre Caroline Désir (photo) "est une étape importante pour la Belgique francophone", réagissait vendredi soir le politologue flamand Dave Sinardet. "C’était à l’origine une proposition d’Ecolo, mais qui semblait dépérir parce que les partenaires de coalition PS et MR n’ont pas vraiment accroché. Il est donc surprenant que la mise en œuvre se concrétise".