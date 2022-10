Quelque 2.500 personnes manifestent à Bruxelles contre les abus du régime iranien

Plus de 2.500 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles ce samedi après-midi pour protester contre la répression du régime iranien contre les manifestations de rue. La protestation remplie d'émissions a été organisée à la suite du décès en Iran de Mahsa Amini - une jeune femme de 22 ans arrêtée pour ne pas avoir porté le voile comme prescrit, et qui a succombé après cette arrestation - et en solidarité avec les manifestations de masse qui ont lieu dans le pays depuis sa mort.