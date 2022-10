Une Néerlandaise anonyme fait don de 5 millions d’euros à Bruges, par amour pour la ville

La dame était venue s’installer dans le centre de Bruges il y a huit ans. Elle y avait développé un lien tellement chaleureux avec la ville qu’elle a décidé de lui léguer tout ce qu’elle possédait, après sa mort. Elle est décédée le 14 septembre dernier, à l'âge de 80 ans, dans son habitation brugeoise. Sa famille était active dans le secteur industriel.

Un testament a été retrouvé, rédigé un an auparavant, dans lequel la dame lègue l’entièreté de sa fortune à la ville de Bruges. Au total, cela représente 5 millions d’euros : 3,3 millions d’euros sur un compte d’épargne, sa maison d'une valeur de 700.000 euros, et quelque 945.000 euros de titres et autres actifs financiers.