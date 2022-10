Concours à Kasterlee : qui a fait pousser le plus gros potiron ?

La forme du potiron a aussi son importance dans ce genre de compétition, mais ce sont avant tout la taille et le poids de la plante potagère qui feront de vous un champion. Et il semblerait que les potirons soient de plus en plus gros, au fil des ans, si l’on en croit Paul Boonen de la Société des potirons de Kasterlee qui organise les championnats belges.

"Dans le passé, nous avions des potirons de 150 ou 200 kilos, parfois 400 kilos. Mais cela a beaucoup changé depuis lors. C’est en grande partie dû aux graines que nous utilisons", confiait Boonen à VRT NWS.