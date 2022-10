Le gouvernement flamand suspend l’indexation des logements moins bien isolés

Lors du débat sur la Déclaration de septembre, le ministre flamand du Logement Matthias Diependaele (N-VA) avait déjà annoncé que le gouvernement souhaitait que la mesure sur l'indexation des loyers prenne effet ce week-end, plus précisément le 1er octobre. Il s'agit d'éviter que les propriétaires indexent leurs loyers encore plus rapidement.

Concrètement, les prix des logements locatifs dotés d'un label EPC (certificat de prestation énergétique) E et F ne peuvent pas être indexés pendant un an. Pour les biens portant le label D, les propriétaires sont toujours autorisés à répercuter la moitié de l'indice santé. Pour les labels A, B et C, il n'y a pas de limitation.

La mesure vise à soutenir financièrement les locataires pendant la crise énergétique. En raison de l’inflation élevée, ils risquent en effet d’être confrontés à d’importantes augmentations de loyers. S’ils sont en plus confrontés à de grosses factures de gaz et électricité parce que le logement qu’ils louent est mal isolé, ils seront doublement pénalisés, explique le gouvernement flamand.

Le ministre Diependaele (photo) rappelle que les propriétaires sont obligés de disposer d'un label EPC depuis 2009. "S'il n'y a pas d'EPC, aucune indexation n'est autorisée", a précisé le ministre flamand du Logement.