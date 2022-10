Le rorqual à la dérive en mer du Nord s’est échoué aux Pays-Bas

Le rorqual commun n'évolue généralement pas en mer du Nord, trop peu profonde pour lui. D'après une analyse des courants, il serait arrivé à proximité de la Belgique via la Manche, en provenance de l'océan Atlantique. Ce dimanche matin, Jaap van der Hiele de l’Equipe néerlandaise de secours des animaux marins a été prévenu de la présence du cadavre à Westkapelle. "Je m’attendais à ce que ce soit le rorqual venu de Belgique", indiquait Van der Hiele à VRT NWS. "Je suis allé sur place et j’ai mesuré l’animal. Il fait 14 mètres de long. C’est une image vraiment impressionnante".

Entretemps, le malheureux cadavre attire beaucoup de curieux. Un marathon de marche zélandais passe en plus justement à cet endroit. "Il y a de plus en plus de monde. Le cadavre est protégé par des barrières métalliques, mais il sent de plus en plus mauvais. On voit certains curieux repartir avec des haut-le-cœur", précisait Jaap van der Hiele.