Remco Evenepoel fait citoyen d'honneur à Dilbeek et acclamé sur la Grand-Place de Bruxelles

Le champion cycliste a été accueilli à l'hôtel de ville de Bruxelles (photos) par le bourgmestre Philippe Close, avant d’être rejoint sur le balcon par plusieurs coéquipiers, dont Iljo Keisse, Yves Lampaert et Pieter Serry. "Je dois remercier toute mon équipe pour la Vuelta, et en Australie nous étions huit coureurs. Il y en a donc cinq qui ne sont pas ici mais qui méritent la même attention que moi", a commenté le coureur depuis le balcon de l'hôtel de ville. "N'oublions pas que Yves Lampaert a été le premier à porter le maillot jaune cette année, et que ce fut le dernier Tour pour Iljo Keisse", a ajouté le champion.

Avant de prendre congé du public, Remco Evenepoel a lancé un "à l'année prochaine!" à la foule. "C'était une blague", a déclaré le champion du monde par après. "Je suis heureux de cette journée. Ce fut un moment unique et c'était génial de voir autant de monde sur la Grand-Place, et cela avec ma famille, des amis, des coéquipiers et le staff. Je me sens bien mais je suis impatient de pouvoir rouler mardi pour la première fois avec mon maillot de champion du monde. Ce sera une sensation spéciale. Je ne pense pas au-delà de mardi, pas plus qu'à mon mariage et mes vacances".