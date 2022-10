Rue de la Loi à Bruxelles, la police tire sur une voiture qui semble tenter de renverser un agent

La police bruxelloise a ouvert le feu ce dimanche matin sur une voiture qui avait foncé sur un véhicule de police et aurait tenté ensuite de renverser un inspecteur de police. Le conducteur de la voiture, qui a été blessé, a pu être appréhendé, indiquait le parquet de Bruxelles. En raison de l'incident, la rue de la Loi (photo) était partiellement fermée ce dimanche matin entre la rue des Deux Églises et la rue du Commerce. Entretemps, l'homme a été relâché après audition. Il affirme avoir été sous l'emprise de l'alcool au moment des faits et n'avoir pas eu l'intention de renverser le policier.