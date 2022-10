Des moutons échappés de l’Ommegang se réfugient dans un magasin de bonbons à Lierre

Lors de l'Ommegang ce dimanche à Lierre (Anvers) , un certain nombre de moutons ont quitté le parcours du cortège historique et sont entrés dans un magasin de bonbons. Un animal est d’abord entré seul dans le magasin et a été ensuite suivi par les autres. Finalement c’est tout le troupeau qui s’est retrouvé à l’intérieur et les bêtes ont dû être sorties de la confiserie par le berger et son chien.