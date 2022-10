Le fédéral ne parvient pas à rassurer les syndicats des cheminots : la grève du rail aura bien lieu ce 5 octobre

Le front commun syndical des cheminots a annoncé lundi avoir avancé au mercredi 5 octobre son préavis pour une grève de 24 heures sur le rail initialement fixé au 18 octobre. "Les budgets de l'État se décident maintenant, y compris le budget pour le rail pour les 10 prochaines années", justifie le front commun, pour qui il semble "plus opportun" de mener une action et de faire pression pendant le conclave qu'une fois celui-ci terminé et les décisions budgétaires déjà prises.

Les syndicats revendiquent davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. Ceux-ci n'ont plus été revus depuis 2008, ont déploré la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots, et le personnel est, lui aussi, touché par la crise énergétique actuelle.

Les syndicats "exigent que des mesures urgentes soient prises en vue de mettre un terme à la dégradation des conditions de travail des cheminots et de permettre la réalisation d'un service public de qualité", rappellent-ils. Pour eux, les mesures attendues doivent dès lors "impérativement" inclure des moyens financiers "indispensables à la conclusion d'un contrat social au sujet, entre autres, des recrutements, conditions de travail et du bien-être du personnel", poursuivent-ils.