Il sera bientôt plus facile de changer d’opérateur télécoms : "de 100 à 240 euros d’économie"

Le texte entrera en vigueur dans un peu plus d'un an, a-t-elle précisé dans un communiqué. Selon Mme De Sutter (Groen), cet arrêté royal simplifiera le système Easy Switch, qui permet de changer facilement d'opérateur - mais qui a connu des maladies de jeunesse "en passe d'être résolus" depuis son introduction voici cinq ans.

"Le seuil d'accès à un concurrent moins cher est abaissé" et "fini les doubles factures ou les changements compliqués d'opérateur", a expliqué la ministre. Selon elle, en Belgique, 44% des abonnés à une offre groupée de services Internet et de télévision numérique, par exemple, n'ont jamais changé d'opérateur, contre 19% en Finlande et 33% en Espagne.