Le réacteur nucléaire Tihange 3 à l'arrêt, un redémarrage devrait être possible mercredi

D’après Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, l'arrêt du réacteur ne pose pas de problème pour l'approvisionnement en électricité. Les cinq autres réactions fonctionnent encore normalement, et les températures sont par ailleurs plutôt clémentes.

La Belgique compte encore six réacteurs nucléaires actifs. Le septième - Doel 3 - a été déconnecté du réseau le 23 septembre dernier. Tihange 3 a une capacité de 1.038 mégawatts et a été mis en service en octobre 1985. Il s'agit du plus jeune réacteur nucléaire du pays.