Maintien de la TVA à 6 % sur le gaz et l'électricité mais la baisse des prix pourrait être annulée par une hausse des accises

À la mi-juin, le gouvernement fédéral avait décidé de prolonger les mesures d’économie jusqu'à la fin de l'année dans le but de réduire les prix élevés de l'énergie. En conséquence, le taux de TVA pour le gaz et l'électricité était maintenu provisoirement à 6 %.

Le kern est à présent parvenu à un accord : la TVA restera à 6 % (au lieu de 21 pour cent). Mais à partir d'avril, une partie de cet avantage sera à nouveau réduite par le biais des droits d'accise, si les prix de l'énergie (devaient) baisser à nouveau.

Lorsque les prix de l'énergie sont bas, les droits d'accises augmentent, alors qu'ils diminuent lorsque les prix de l'énergie augmentent. Cela se fait grâce au système dit de cliquet qui existe déjà à la pompe pour les carburants. C'est le mécanisme qui fait que les accises augmentent lorsque le prix du carburant baisse et qui rapporte beaucoup à l'État.

Cette réforme devait être préparée par les ministres des Finances et de l'Énergie. Il y a quelques semaines, le vice-Premier ministre Vooruit Frank Vandenbroucke a déjà laissé entendre que cette diminution à 6% serait pérennisée. Au sein du gouvernement, il apparaît désormais que l'affaire est entendue, a-t-il affirmé lundi. "Tout le monde est convaincu qu'un tarif de 21% est, pour beaucoup de raisons, aveugle et injuste".

Les discussions sur le sujet ont bien avancé, a-t-on précisé de sources gouvernementales, et la réforme devrait être bouclée dans le cadre du budget en préparation.

Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), est attendu à la Chambre mardi 11 octobre prochain pour le traditionnel discours de politique générale. D'ici là, la semaine s'annonce bien remplie pour les ministres de la Vivaldi. Aucun accord n'est attendu avant le week-end, et ce d'autant plus que le chef du gouvernement participera à un Conseil européen à Prague jeudi et vendredi.