Tinne Van der Straeten propose de prélever 4,7 milliards d'euros sur les bénéfices exceptionnels des producteurs d'énergie

Maintenant que le cadre est clair au niveau européen, le dossier semble prêt à prendre de l'ampleur dans notre pays également. Ainsi Tinne Van der Straeten révèle qu'elle va faire une proposition de contribution de crise pour tous les producteurs d'énergie de notre pays. Selon elle, la clarté européenne était nécessaire pour pouvoir enfin présenter sa propre proposition. "Dans ma proposition, j'utilise la même méthode, mais je vais plus loin que l'Europe", souligne la ministre.

Selon sa collègue aux Télécommunications Petra De Sutter (vice-première ministre Groen), c’est légalement autorisé : "L'Europe a clairement indiqué que les États membres sont autorisés à baisser cette limite et qu'ils peuvent également prolonger le délai." Petra De Sutter pense que la limite est "raisonnable". "Vous pourriez aller encore plus bas, mais alors vous commencez à écrémer les investissements et les bénéfices normaux et cela peut provoquer des effets secondaires indésirables", a-t-elle déclaré dans l’émission De Ochtend sur Radio 1.

Tinne Van der Straeten souhaite introduire le système rétroactivement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, soit 24 mois au lieu des sept mois convenus au niveau européen. "Si les prix repassent sous la barre des 130 euros, cette taxe disparaîtra, c'est donc un système qui s'éteindra de lui-même."

Plus précisément, Tinne Van der Straeten veut prélever tous les bénéfices excédentaires supérieurs à 130 euros par mégawattheure (MWh) pendant une période de deux ans. Elle souhaite que la contribution de crise prenne effet rétroactivement à partir du 1er janvier de cette année, jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Ce faisant, elle est donc beaucoup plus stricte que le paquet minimum de l'UE. La mesure rapportera à notre pays 1,2 milliard d'euros en 2022, et peut-être 2,3 milliards en 2023.