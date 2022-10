"Zizi Boutique", la première boutique de gaufres coquines débarque à Anvers

La "Zizi Boutique" est située à la Sint-Katelijnevest, une rue qui donne dans le Meir, dans le centre de la métropole. Alors que l’ouverture officielle du magasin n’a lieu que ce lundi, hier déjà certains curieux ont jeté un œil sur la vitrine . "Je n'ai vu que de l'enthousiasme et beaucoup de visages souriants", déclare Maarten Bovée.

"À la base, nous sommes juste un magasin qui vend des gaufres", explique Bovée, sauf qu'elles sont en forme de pénis ou de vagin, que nous décorons également avec du chocolat et des granulés de différentes saveurs."

Bovée avait déjà vu le concept sur Instagram, mais n'en a été convaincu que lors d’un séjour à Paris. "Il y avait là-bas une boutique similaire et nous n'avons vu que des gens qui s'amusaient énormément", ajoute-t-il.

Maarten Bovée explique que de plus en plus de pays et de villes lancent un tel magasin. Anvers ne pouvait donc pas être à la traîne. "Nous ne devons pas toujours nous prendre trop au sérieux. Ce n'est pas une question de forme de la gaufre, c'est surtout un moyen de faire quelque chose de ludique en ces temps difficiles." Bien que Bovée ne vise pas les enfants, une gaufre leur est également destinée, mais en forme de papillon.