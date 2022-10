La Belgique commande 322 nouveaux véhicules légers à la firme américaine Oshkosh Defense

Notre pays a commandé 322 nouveaux véhicules légers au constructeur américain Oshkosh Defense. Les nouveaux véhicules blindés sont plus puissants que les Lynx actuels, ont une plus grande autonomie et sont équipés des derniers outils de communication et de protection anti-mines. L'achat s'élève à 150 millions d'euros, soit environ 450 000 euros par véhicule. La VRT a été la première à pouvoir tester en exclusivité les nouveaux véhicules.