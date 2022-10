La famille de Yannick V., tué par la police lors d'une perquisition à Merksem, dépose plainte pour meurtre

La chambre du conseil d'Anvers a confirmé mardi les mandats d'arrêt d'Igor G. et Marc D. Ils ont été interpellés la semaine dernière lors de dix perquisitions dans le milieu de l'extrême droite, au cours desquelles une grande quantité d'armes et de munitions a été trouvée. Ils auraient voulu perpétrer une attaque contre le gouvernement, mais leurs avocats contestent cette version.

"A la lecture du dossier, je ne trouve aucun élément qui prouverait qu'il était en train de préparer une attaque", estime Me Ergün Top, conseil d'Igor G. Marc D. conteste également, par la voix de son avocat Me Kris Luyckx, toutes les charges. "Un acte terroriste n'était absolument pas à l'ordre du jour. On a trouvé des armes mais le mobile idéologique est absent."

Igor G. et Marc D. sont des survivalistes. Ils se préparaient à la fin du monde en faisant des réserves de victuailles, d'armes et d'argent liquide. "Si on devait emprisonner toutes les personnes ayant ce genre d'opinion, il faudrait construire de nouvelles prisons", estime Me Luyckx.

"De telles opinions ne sont en effet pas illégales. Ils ont échangé des informations sur les endroits où acheter des appareils de chauffage au kérosène bon marché ou où entreposer le bois. C'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas trouvé d'armes chez mon client", fait valoir Me Top qui fera probablement appel de la décision de la chambre du conseil.