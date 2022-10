Trop peu d’autopsies : 2,25 millions d’euros pour renforcer la médecine légale

Trois médecins légistes travaillent à l’hôpital universitaire de Louvain et deux médecins sont encore en formation. Annuellement, ils se rendent à 700 endroits où un décès a été constaté et ils effectuent 200 autopsies. Le médecin légiste Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven) salue l’investissement annoncé par le ministre Van Quickenborne. "C’est une première étape essentielle. Avec cet argent, nous pourrons maintenir notre niveau de qualité actuel et si possible attirer de nouveaux jeunes collègues".

La formation de généralistes et de médecins pour un Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) doit encore être améliorée, estime le ministre, car ces médecins sont les premiers à devoir indiquer si un décès est suspect ou s’il s’est passé dans des circonstances inhabituelles. Des minuscules hémorragies rétiniennes peuvent, par exemple, indiquer un décès par strangulation. Il est important que le généraliste connaisse ce type d’indications.

Les 2,25 millions d’euros seront investis via un appel à projets. D’ici 2024, deux centres d’expertise devraient être créés - l’un en Wallonie, l’autre en Flandre. Ces centres travailleront aussi en étroite collaboration avec les parquets, qui effectuent les enquêtes judiciaires. A terme, ce sont cinq centres d’expertise qui devraient voir le jour, afin de couvrir l’entièreté du pays.