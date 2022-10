Bpost étend sa capacité de tri pour l'e-commerce : "20.000 paquets à l’heure" à Anvers

Anvers X s'est adapté à la hausse constante du trafic de colis depuis 2019. Pour ce qui est du courrier, il ne traite plus que celui destiné à la région anversoise. Pour renforcer la capacité du centre sans perturber ses activités, une nouvelle machine a été progressivement implantée.

"La première partie a été mise en service le mois dernier. Nous commencerons le montage de la deuxième section au début de 2023. La machine sera opérationnelle dans son intégralité d'ici fin 2023 et elle pourra trier 20.000 colis par heure", soit le double de sa capacité actuelle, expliquait Tom Geerinckx, Preparation Manager à Anvers X.

Toute l'infrastructure du centre de tri a également été modifiée: 2.000 mètres carrés ont été ajoutés au bâtiment existant et 19 nouveaux quais pour camions ont été prévus. Même s'il se porte toujours bien, pour l'e-commerce le temps béni des confinements est révolu, relève le CEO de bpost, Dirk Tirez. La confiance des consommateurs est en berne, "ce qui constitue une source d'incertitude, mais je suis convaincu que nous sommes sur le bon chemin".

"Nous voulons prendre une place encore plus importante dans la logistique de l'e-commerce en Belgique, mais aussi rester un opérateur postal fort et croître en Europe et en Amérique du Nord", poursuivait le CEO. Bpost développe par ailleurs son réseau de distributeurs automatiques de paquets, avec 100 installations cette année et une septantaine prévues en 2023, notamment dans les gares. La nouvelle installation n'est pas motivée par l'arrivée d'Amazon dans la métropole anversoise, précise Dirk Tirez. "Nous avons toujours eu de bons rapports. Ils sont encore nos clients à l'heure actuelle."

Quelque 450 personnes travaillent actuellement au centre de tri postal d’Anvers X, où sont triés les paquets pour toute la Belgique.