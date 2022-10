"Chaque navire marchand chinois qui entre dans nos ports est en réalité un navire de guerre"

Les ports d'Anvers et de Zeebrugge qui ont fusionné (Port of Antwerp-Bruges) accueillent également un très grand nombre d'entreprises chinoises. "Nous devons être conscients de cela. Si elles ne contrôlent pas des parcelles de terrains, et ne possèdent pas ces ports, en raison des énormes investissements chinois, nos ports sont très dépendants de ces compagnies maritimes. Ainsi plus grand terminal à conteneurs du port d'Anvers dépend à plus de 80 % de l'armateur chinois COSCO Shipping."

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est devenu très clair que nous sommes très dépendants du gaz russe. Les prix de l'énergie atteignent des niveaux sans précédent. Selon Jonathan Holslag, nous devons également en tenir compte lorsque nous pensons à la Chine.

"Nous devons examiner nos propres intérêts et tirer les leçons de ce qui s'est passé en Ukraine. Nous allons devoir construire un grand nombre de navires dont nous avons besoin pour notre économie stratégique. Or, nous n'avons plus les chantiers navals pour le faire. Nous devons réduire notre dépendance et notre vulnérabilité vis-à-vis de la Chine tant que nous le pouvons encore."

Le Professeur Holslag accuse l'administration du port d'Anvers de ne pas tenir suffisamment compte des intentions politiques de ces compagnies maritimes chinoises.

"Cela témoigne d'une naïveté que je ne peux pas tout à fait comprendre", souligne Jonathan Holslag. "Les entreprises elles-mêmes reconnaissent qu'elles sont un outil politique. Le gouvernement doit surveiller les secteurs individuels, mais il doit également veiller à la résistance et à la sécurité à long terme de notre pays. Nous devons réfléchir à cette dépendance vis-à-vis de la Chine."