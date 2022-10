Elle quitte un poste de cadre supérieur au port d’Anvers pour un job d’enseignante

Sandra De Canck a 47 ans et a travaillé au service des pilotes du port d'Anvers pendant 23 ans. Dans ce poste, elle devait constamment consulter de nombreuses personnes dans le port et gérer de nombreux dossiers difficiles. Elle enseigne désormais à l'Athénée Royal GO ! d'Anvers de la Communauté flamande. Elle y enseigne neuf matières différentes, du commerce international à la logistique. Ses élèves sont en troisième, quatrième, cinquième et sixième années d'ASO, TSO et BSO.

Après un mois devant la classe, Sandra ne regrette pas une seconde sa décision, même si cela a été un peu plus difficile durant la deuxième semaine. Elle se sent liée à ses élèves et se sent bien dans sa peau, car elle fait un travail socialement utile. "Bien sûr mon salaire est moins élevé mais au moins dans ce métier je me sens utile et puis je suis en contact avec la société".

Sandra n'est pas la seule à avoir fait ce choix. L'année scolaire dernière, 4 398 travailleurs sont passées du privé à l'enseignement. Le nombre de transfert est donc deux fois plus élevé que l'année précédente, où l'on avait également constaté une augmentation.