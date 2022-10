Un pas de plus vers la création de l'Institut flamand des droits humains

Dès sa mise en place, le gouvernement flamand avait décidé de quitter le Centre interfédéral de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des chances (Unia) et de créer son propre centre. L’Institut flamand des droits humains (VRMI) doit devenir le guichet central en Flandre pour les citoyens victimes de discriminations. Cette initiative prise par la majorité N-VA, CD&V, Open VLD a suscité des avis critiques. Le Conseil d'État a ainsi jugé que la création d'un institut flamand rendrait dans un premier temps l'accès plus complexe, car les victimes ne sauraient pas immédiatement à qui s'adresser. Un certain nombre d'organisations de la société civile et de défense des droits humains craignent également que les victimes aient moins de leviers juridiques pour se défendre.

Le ministre du Vivre ensemble Bart Somers (Open VLD) a contesté ces arguments et assuré que le VMRI offrira aux citoyens plus de garanties pour se protéger contre les violations des droits humains et la discrimination. Cette position a été soutenue par les députés de la majorité Nadia Sminate (N-VA), Tom Ongena (Open Vld) et Katrien Partyka (CD&V). L'opposition Groen, Vooruit et PVDA (PTB) a marqué son désaccord et rejeté le projet de décret. Kurt De Loor (Vooruit) a dit craindre que l'institut ne devienne une "institution sans force, un tigre de papier".

"Le gouvernement investit dans un nouvel institut, mais affaiblit ainsi la position des victimes de discrimination. C'est une décision pour la galerie, pas pour les Flamands", ont renchéri les écologistes de Groen. Le PVDA (PTB) s'est aussi demandé si le délai d'ouverture fixé à cinq mois (celle-ci est prévue en mars 2023) est réalisable. Le Vlaams Belang a également voté contre le décret, mais pour des raisons inverses, évoquant un "instrument politique pour les lobbys des frontières ouvertes". Le texte peut à présent être soumis à la séance plénière.