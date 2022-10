Alexander de Croo à Prague pour la première réunion de la "Communauté politique européenne"

Pour le président français Emmanuel Macron, qui a donné le véritable élan de cette initiative en mai dernier, cette réunion a pour objectif de "montrer un message d'unité de notre Europe", a-t-il déclaré à son arrivée au Château de Prague, où 44 chefs d'État et de gouvernement ont été invités, sur fond d'invasion russe de l'Ukraine et de crise énergétique.

Il s'agit de "bâtir une intimité stratégique avec les pays européens, qu'ils soient membres ou non de l'UE, (...) une conversation stratégique qui jusqu'à présent n'existait pas vraiment et pouvait donner lieu à des divisions". "Et, je l'espère, en sortir des projets communs" au gré de ces réunions appelées selon lui à se répéter tous les six mois.

"Certains sont des pays de l'UE, d'autres sont dans des procédures d'accession, d'autres viennent de quitter l'UE ou ne souhaitent pas du tout y accéder. Mais nous partageons tous un même espace, souvent d'ailleurs une même histoire, et nous avons vocation à écrire ensemble notre avenir, c'est ça l'objectif de cette Communauté", a exposé le dirigeant français devant les journalistes.

En plus des 27 États membres de l'UE, 17 autres pays ont été invités dans la capitale tchèque, du Royaume-Uni à la Turquie, en passant par la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les pays des Balkans occidentaux ou encore la Suisse et la Norvège. Sans surprise, les thèmes au menu des échanges sont la paix et la sécurité, ainsi que des défis communs tels que l'énergie, la migration et le climat.