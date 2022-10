BASF veut faire d'Anvers son premier site neutre sur le plan énergétique

Les responsables du groupe chimique allemand BASF espèrent atteindre la neutralité "climatique" pour l'ensemble de l'entreprise d'ici 2050. Mais l'échéance devrait être avancée pour leur site à Anvers. Le patron de l'antenne anversoise ne souhaite pas encore se prononcer sur une date précise, mais estime que 2030 n'est pas irréaliste. Tout dépend des nouvelles technologies et du contexte économique, estime-t-il.

"D'ici 2026, nos émissions de CO2 devraient être réduites de moitié par rapport à 2018. Mais il y a encore du pain sur la planche ensuite." L'objectif de la neutralité sera atteint en investissant dans les énergies renouvelables. Pas une mince affaire quand on sait que BASF Anvers absorbe environ 3% de la consommation d'électricité en Belgique.

L'entreprise investit aussi dans un parc éolien appartenant à Vattenfall, aux Pays-Bas. Il devrait être opérationnel d'ici fin 2022, début 2023. Il s'agira alors de la plus grande concentration d'éoliennes offshore au monde, opérant sans subside. Et dans le cas où l'éolien et le solaire ne suffiraient pas, l'usine anversoise a conclu des contrats d'électricité verte avec des tiers. Anvers table en outre sur un projet de stockage de CO2. Le gaz serait récupéré dans des installations chimiques avant d'être emmené et stocké dans des champs gaziers vides de la mer du Nord. Cette initiative est particulièrement onéreuse et BASF, associée à Air Liquide, a déjà reçu pas mal de subsides européens pour la mener à bien.

Mercredi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont aussi eu l'occasion de visiter l'immense complexe de BASF à Ludwigshafen. Un véritable village a été érigé au sud de Francfort, s'étendant sur 80 hectares. Quelque 39.000 personnes y travaillent. Un hôpital et un hôtel sont présents sur le site ainsi que trois casernes de pompiers. Implantée dans la très vinicole région de Rhénanie-Palatinat, BASF dispose par ailleurs de l'une des plus grandes caves à vins du pays.