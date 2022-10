Collision mortelle entre deux speed pédélecs à un rond-point à Genk

Les deux speed pédélecs sont entrés en collision, vers 6h30 ce jeudi matin, sur le rond-point entre Henri Fordlaan et Kaatsbeek à Genk. La manière exacte dont l'accident s’est produit n'est pas claire. "Pour éclaircir les circonstances de l'accident, un expert en circulation a été envoyé sur les lieux, la piste cyclable a été temporairement fermée pour permettre à l'enquête de se dérouler", a confirmé Pieter Strauven du parquet du Limbourg.

Les ambulances et les MUG se sont précipités sur les lieux après l'accident. Pour l'un des cyclistes, il était trop tard, il est décédé sur place. Il s'agissait d'un homme de 46 ans, originaire de Bilzen. La deuxième victime a été blessée et emmenée à l'hôpital, on ne sait rien de son état pour le moment.

Un speed pédélec est un vélo électrique d'une puissance supérieure à 250 watts. Avec ce type de véhicule, vous pouvez facilement atteindre des vitesses allant jusqu'à 45 km/h. Les cyclistes doivent porter un casque et le vélo doit être muni d’une plaque d’immatriculation.