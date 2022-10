Dans la moitié des lieux de mesure en Flandre les eaux souterraines revenues au niveau normal

La situation n'est pas encore stabilisée partout. "La moitié des lieux mesurés au 1er octobre avait encore des niveaux de profondeur d'eau faibles à très faibles, singulièrement en cette période de l'année" a ajouté l'Agence flamande de l'Environnement. Zuhal Demir (photo) veut réaliser une série d'interventions structurelles via le Blue Deal - ce vaste plan d’action du gouvernement flamand pour contrecarrer à long terme la sécheresse et la pénurie d’eau en Flandre -, pour mieux préparer la Flandre contre le changement climatique.

"Nous devons investir plus dans notre gestion des eaux", affirme la ministre. "Avec le plan d'adaptation climatique, nous avons établi la prochaine étape pour inverser la tendance et préparer la Flandre au changement climatique." Conduire cette politique est une nécessité car entre 2015 et 2021, un tiers des lieux de mesure en Flandre ont montré un déficit flagrant d'eaux souterraines. Une augmentation était également visible à certains endroits, probablement à la suite de mesures locales prises pour encourager la réduction de l'extraction des eaux souterraines.