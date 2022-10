Gand reçoit un nombre croissant de plaintes de personnes trompées par une relation factice

La procédure pour une approbation de l’Etat civil n’est pourtant pas simple. Après l’interview menée par la Cellule pour les relations factices, la police judiciaire intervient s’il y a des doutes sur un dossier. "Elle réalise une longue interview qui peut durer jusqu’à trois heures et va en profondeur. Ensuite il y a une visite à domicile", précise Karoline. Sur base des informations récoltées, c’est le Procureur du Roi qui va donner son avis à la ville. Certaines personnes malhonnêtes parviennent encore à passer par les mailles du filet.

L’une des victimes est Marleen, qui a porté plainte plusieurs mois après avoir entamé une cohabitation légale avec son partenaire brésilien. "J’étais follement amoureuse et ne me doutait de rien. Au début, il était l’homme parfait, toujours attentionné et joyeux. Il m’aidait même à faire le ménage et il s’entendait bien avec ma famille". Mais la situation a fini par changer. L’homme a commencé à boire, il voyait d’autres femmes, il y avait des disputes. "J’avais été aveugle". La situation a dégénéré et la police a dû intervenir. L’Office des étrangers examine chaque dossier et peut retirer le permis de séjour.