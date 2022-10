Hofstade va accueillir un nouveau complexe nautique avec piscine olympique, téléski et une piscine à vagues pour le surf

Depuis la fermeture de la piscine couverte de Hofstade, la région de Zemst n'avait plus de plan d'eau pour la baignade. C'est pourquoi Sport Vlaanderen, en collaboration avec les communes concernées de Zemst et Boortmeerbeek, ont commandé une étude de faisabilité pour un nouveau complexe de sports nautiques. Il sera conçu pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour les nageurs ordinaires des communes environnantes. L'étude de faisabilité est maintenant terminée.

La nouvelle piscine sera construite sur le site de Sport Vlaanderen à Hofstade, à côté de l'étang de natation et de la plage existants. Il y aura une piscine olympique de 50 mètres de long pour la natation sportive de haut niveau, la natation synchronisée et le water-polo, ce qui est unique pour le Brabant flamand. Il y aura également une piscine à vagues de plus de 100 mètres pour la pratique du surf et de vastes pistes pour le téléski nautique sur le grand étang.

En outre, la piscine en plein air datant de 1937 sera également rénovée. (voir photo ci-dessous)