26 bibliothèques de Flandre proposent des films en ligne : "Peu de gens ont encore un lecteur de DVD"

Depuis ce jeudi, il est possible de regarder gratuitement des films en Flandre, via 26 bibliothèques participant au projet-pilote. Plus d’une moitié de ces bibliothèques se situent en Flandre orientale. Celle de Stekene (photo) adhère aussi au projet Cinébib. Tant les enfants que les adultes y trouveront leur bonheur et n’auront donc plus besoin de lecteur de DVD.

"Beaucoup de gens n’en ont effectivement pas", indiquait à Radio 2 l’échevin de la Culture de Stekene, Gunter Van Campenhout. "Nos DVDs restent accessibles au public, et il y a encore beaucoup de gens qui les empruntent. Mais nous proposons toujours davantage de choses en ligne, c’est un développement logique", soulignait Van Campenhout.

Comment cela fonctionne ? Les membres de la bibliothèque possèdent un profil sur le site Mijn Bibliotheek (‘ma bibliothèque’). Via ce profil, ils peuvent se connecter gratuitement au service de streaming avec lequel leur bibliothèque collabore. A Stekene, il s’agit de Sooner.