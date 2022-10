C’est finalement le 30 novembre que reprendra le procès des attentats à Bruxelles

La présidente de la Cour d'assises de Bruxelles a fixé les nouvelles dates du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem au 30 novembre à 9h pour le tirage au sort des jurés et au 5 décembre à 9h pour le début de l'instruction d'audience. Elle l’a communiqué aux parties ce vendredi. Jeudi, le service public fédéral Justice annonçait encore sur Twitter que le procès reprendrait le 14 novembre. Tout en précisant que "grâce à des consultations et une coopération intensives, le box des accusés sera vite adapté. Le report est limité à trois semaines (pendant les vacances d'automne, les sessions ont été suspendues)". La présidente de la cour avait estimé que la configuration des boxes violait l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.