La Belgique a conçu un plan d'action contre le crime organisé, avec cinq autres pays européens

Les six partenaires européens veulent également s'attaquer aux flux d'argent, recourir davantage aux nouvelles technologies ou encore améliorer la coopération avec les pays d'Amérique du Sud et des Balkans. La Belgique et les Pays-Bas ont pris l'initiative sur la question du trafic de drogue. Une plateforme visant à coordonner les efforts permettant de perturber les arrivages via les nœuds logistiques va être mise en place.

La Belgique sera aussi à la manœuvre concernant deux autres volets. Au sujet des "obstacles juridiques et techniques à lever pour parvenir à un meilleur échange de données sur les navires", des discussions seront menées avec les autorités et agences européennes compétentes et le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, basé à Lisbonne. L'expérience de la Belgique en cette matière doit également mener à un échange de données de référence pour les dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR, photo).