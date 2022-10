La justice demande la levée d'immunité de la députée Sihame El Kaouakibi

Pour rappel, l’entrepreneure sociale et militante pour les droits des jeunes avait fondé en 2009, et dirigé jusqu'en 2021, l'association Let's Go Urban (photo) qui visait à favoriser l’insertion des jeunes défavorisés. Elle créait par la suite toute une myriade d'associations à caractère social. Grâce à son action et son charisme, elle devenait un modèle d'intégration et plusieurs partis politiques essayaient de la recruter. Elle choisissait finalement le parti libéral Open VLD qui lui octroyait un financement conséquent pour sa campagne électorale.

En 2019, El Kaouakibi est élue députée au Parlement flamand. Mais en 2021 elle se retrouvait au cœur d'un scandale financier. On estime qu'environ un million d'euros ont été utilisés à des fins personnelles.