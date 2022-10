Le musée anversois de la mode rouvre ses portes après un "faux départ" en 2021

"La deuxième fois sera la bonne", espère Kaat Debo, la directrice du MoMu anversois. "La pilule de cette nouvelle fermeture, si tôt après l'ouverture, était amère à avaler. Mais nous avons profité de l'occasion pour 'mettre les points sur les i' et faire en sorte que tout soit parfait. Pour un musée où le textile joue le rôle principal, c’est très important".

"Nous avons également travaillé sur deux nouvelles expositions que nous inaugurons en ce moment même." La première s'intitule "Mirror Mirror - Fashion and the psyche", une collaboration avec le Musée Dr Guislain de Gand sur des thèmes tels que l'expérience personnelle du corps, la dysmorphophobie, les répliques humaines et la symbiose entre art, mode et technologie.

La seconde s'appelle "Exploding Fashion - From 2D to 3D to 3D animation" et offre un aperçu de la fabrication des motifs de la mode du XXe siècle en collaboration avec le Central Saint Martins de l'Université des Arts de Londres.