Les tarifs de distribution d'électricité et de gaz augmenteront en Flandre en 2023

La ministre flamande à l'Énergie, Zuhal Demir (N-VA), s'est dite "mécontente" de cette augmentation des coûts que le gestionnaire flamand de réseau de distribution Fluvius veut répercuter, alors que le gouvernement flamand vient d'effectuer un effort financier pour réduire la facture énergétique de la population. "La Flandre a fourni cette année un énorme effort supplémentaire pour s'assurer que sa part dans la facture n'augmente pas, et même diminue. J'attends cela de tous les niveaux de pouvoir, également des pouvoirs locaux via Fluvius."

Pour la ministre (photo), il n'est pas acceptable de répercuter les coûts sur les consommateurs. "Je n'ai hélas pas mon mot à dire. C'est pourquoi j'ai demandé au président de Fluvius Wim Dries d'étudier toutes les pistes possibles pour éviter l'augmentation de la part de Fluvius" dans la facture d'énergie. Un conseil d'administration du gestionnaire doit se tenir le 12 octobre.

Fluvius, de son côté, affirme avoir déjà puisé 119 millions d'euros dans ses réserves pour maîtriser les tarifs de distribution du réseau, faute de quoi l'augmentation serait bien plus importante pour les consommateurs. L'opérateur flamand pointe l'inflation, qui atteint des sommets en Belgique, et qui pousse à la hausse "le coût des matériaux nécessaires pour la construction et l'exploitation des réseaux de gaz et d'électricité". Fluvius assure avoir tenté de trouver une solution équilibrée. L'opérateur et les villes et communes flamandes "se présentent, avec cette mesure, comme des partenaires fiables dans cette crise énergétique", conclut Fluvius.