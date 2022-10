Remco Evenepoel a épousé sa fiancée Oumi Rayane à Dilbeek

Le champion du monde de cyclisme sur route Remco Evenepoel (22 ans) et son amie de longue date, l’étudiante et influenceuse d'origine marocaine Oumaïma Rayane (22 ans), se sont dit oui ce vendredi à la maison communale de Dilbeek (Brabant flamand), entourés de leurs familles et amis. Ils sont inséparables depuis plus de cinq ans et fiancés depuis fin décembre 2021.