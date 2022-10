Après un arrêt inattendu, le réacteur nucléaire Doel 2 a pu redémarrer la nuit dernière

Après une analyse et des interventions approfondies, le réacteur a été redémarré pendant la nuit. Selon l'exploitant Engie, il n'y a eu à aucun moment de risque pour la sécurité. "Les systèmes de sécurité se sont immédiatement déclenchés et ont permis d'arrêter la centrale", a-t-il indiqué.

En début de semaine, Tihange 3 s'était également arrêté de manière inattendue. Le réacteur ne devrait pas redémarrer avant le 15 octobre.

Doel 3 a par ailleurs également été mis à l’arrêt en septembre dernier, comme prévu par le scénario de sortie du nucléaire.

Doel 2 est l'un des plus petits réacteurs nucléaires, dont la puissance est environ deux fois moindre que celle des réacteurs plus grands de Doel 4 et Tihange.