Le consortium Kinderopvang demande plus de financements pour la garde d'enfants en Flandre

Le gouvernement flamand a promis en septembre 115 millions d'euros pour les services de garde d'enfants. Cet argent servira, entre autres, à améliorer le financement des initiatives les moins subventionnées, à augmenter les ressources en personnel et en technologie de l'information et de la communication (TIC) de l'agence flamande Opgroeien, qui offre des services tels que la garde d'enfants, et à engager du personnel supplémentaire pour le service d'inspection de la santé (Zorginspectie).