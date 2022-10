Le gouvernement fédéral reprend ses travaux budgétaires : qu’en sera-t-il de la taxation des surprofits ?

À son arrivée au 16 rue de la Loi, le vice-Premier ministre CD&V et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, s'est montré réservé à l'idée de s'éloigner du cadre européen. "Il y a une proposition européenne, qui veille à un cadre juridique clair, et nous sommes prêts, dans ce cadre juridique, à faire en sorte que nous puissions écrémer ces surprofits. On doit veiller à avoir une base juridique solide. J'ai toujours dit que si nous mettons quelque chose sur la table, cela ne doit pas être annulé deux mois plus tard par un tribunal", a-t-il dit.

Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a en revanche défendu le travail de sa collègue. "La proposition de Tinne Van der Straeten de capter les surprofits du secteur énergétique est essentielle. Elle nous aidera à aider mieux les citoyens, les PME et nos entreprises publiques face à l'explosion de leurs coûts. Je comprends difficilement que certains collègues du gouvernement appuient sur le frein et lui reprochent son ambition. Tous les moyens supplémentaires qui pourront être obtenus seront utiles en ces circonstances. Les textes sont prêts. Allons de l'avant", a-t-il fait savoir.

À bonne source, l'on indiquait que la ministre de l'Énergie devrait fournir une nouvelle proposition qui revient davantage dans le cadre européen.