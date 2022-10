Les attentats de Bruxelles font une 33e victime : Shanti (23 ans) a été euthanasiée pour souffrance psychique

Les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem ont fait une 33e victime. Shanti De Corte (23 ans) a été euthanasiée en mai de cette année pour cause de souffrance psychique insupportable. Au moment où les bombes ont explosé, Shanti se trouvait avec sa classe dans le hall de départ de l'aéroport pour partir en voyage en Italie. Après les attaques, elle n’a cessé de souffrir d'anxiété sévère et de crises de panique. Elle n’est jamais parvenue à surmonter l'horreur et a demandé l'euthanasie, avec le soutien de sa famille. Aujourd'hui, sa maman Marielle trouve le courage de raconter son histoire à la rédaction de la VRT.