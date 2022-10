Covid-19 : que peut-on attendre de la "vague d'automne" ? 5 questions et réponses

"Il n'y a qu'une seule règle qui s'applique encore : le principe selon lequel vous restez chez vous si vous êtes infecté", indique le virologue Steven Van Gucht. La recherche des contacts et la règle de quarantaine imposée n'existent plus. "Mais je ferais preuve de bon sens", conseille le virologue. "Ce n'est pas le moment d'aller dans un centre de soins résidentiels, par exemple". Et re rappeler qu’il est également toujours d'usage de porter un masque dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé.

Quoi qu'il en soit, Johan Neyts ne s'attend pas à ce que beaucoup d'autres mesures soient nécessaires, à l'exception des masques. "Ce qui pourrait se produire, c'est qu’il soit à nouveau recommandé de porter le masque dans les lieux très fréquentés, en particulier pour les personnes qui sont plus à risque, même si elles ont été vaccinées", explique-t-il.

Une mesure que l'infectiologue Erika Vlieghe préconise déjà explicitement : "Je pense que dans les endroits où nous sommes proches les uns des autres, nous devrions réfléchir à une obligation temporaire de porter des masques et à une attention particulière à la ventilation pour réduire l'impact de la vague", souligne-t-elle. "Lorsque vous êtes serrés comme des sardines dans certains bus ou trains, surtout pour les personnes vulnérables, un masque FFP2 est judicieux, même pour tout le monde."

Si la maladie commence à ressembler à une grippe, faut-il malgré tout continuer à nous isoler si nous attrapons le virus ? Selon Erika Vlieghe, cela va de soi. "C’est ce qu’il faut faire si nous voulons traiter les infections de manière sensée : n'allez pas au travail si vous êtes malade, surtout si vous pouvez faire du télétravail. C'est juste du bon sens. Grâce aux mesures prises ces deux dernières années, nous n'avons pratiquement pas vu d'influenza (grippe) non plus", déclare-t-elle. Et si vous n'avez pas de fièvre et que rester à la maison n'est vraiment pas une option, il vous reste le masque buccal.