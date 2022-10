Qualifications de l’Euro 2024 : les Diables Rouges affronteront l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan et l'Estonie

Dans les autres groupes, les Pays-Bas et la France s'affronteront dans le groupe B, composé également de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Dans le groupe C, l'Italie et l'Angleterre se retrouveront une nouvelle fois après la finale de l'Euro et leur double duel dans la phase de groupe de la Ligue des Nations. L'Ukraine, la Macédoine du Nord, qui avait privé l'Italie de son ticket pour le Mondial 2022, et Malte complètent le groupe C.

Les qualifications pour l'Euro 2024 se joueront de mars à novembre 2023. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'Euro. Les trois derniers tickets se joueront lors des barrages en mars 2024. La phase finale aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024.