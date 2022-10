Vers une nouvelle alliance entre N-VA et CD&V ? C’est ce que plaide une échevine anversoise de la N-VA

Dans une interview accordée au quotidien De Zondag, l’élue politique de la N-VA, Els van Doesburg, plaide pour une nouvelle coopération nationale de son parti avec le CD&V. Entre 2004 et 2008, les deux formations avaient déjà constitué un "cartel". Els van Doesberg ne va cependant pas jusqu’à utiliser ce terme. A ses yeux, le CD&V et la N-VA sont des alliés naturels, "mais ils ne peuvent continuer à coexister". "Je pense que la Flandre a besoin d'un vaste parti populaire, porté par la N-VA, et dans lequel la démocratie chrétienne doit certainement avoir une place", a-t-elle précisé dans l’émission matinale "De ochtend" sur Radio 1 (VRT).