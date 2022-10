A l’approche du Plan Hiver pour les sans-abris, le Samusocial manque de personnel

Concrètement, le Samusocial recherche une dizaine d'infirmiers supplémentaires pour le travail au quotidien sur les 45 postes infirmiers nécessaires dans ses dispositifs ouverts en dehors de l’activité hivernale. Les postes ont été ouverts il y a plusieurs semaines déjà, mais les candidatures restent trop peu nombreuses, indique Philippe Mercier. Selon la capacité d'accueil disponible, 50 à 100 nouveaux collaborateurs sont également recherchés. Il s'agit principalement d'infirmiers, d'aides-soignants et d'assistants sociaux, mais il y a aussi un besoin de salariés polyvalents, de personnel d'accueil, de nettoyage, de veilleurs de nuit ou de gens de cuisine.

"Notre attrait réside précisément dans nos affectations, qui offrent des opportunités de jouer un rôle significatif dans une aventure humanitaire précieuse", souligne Philippe Mercier. Les volontaires sont également les bienvenus au sein des équipes du Samusocial.

Avec ses 470 collaborateurs, le Samusocial héberge et accompagne quotidiennement plus de 1.500 personnes sans abri et/ou en demande de protection internationale. Dans les mois prochains, le Samusocial aura encore à ouvrir des centaines de places supplémentaires afin de protéger du froid les personnes sans abri et les personnes en demande de protection internationale qui ne peuvent pas être hébergées par Fedasil.