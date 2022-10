Arrestations dans une enquête pour trafic d'un médicament illégal contre le coronavirus félin

La police a effectué ce lundi matin six perquisitions en Belgique (à Bruges, Lier et Riemst) et aux Pays-Bas dans le cadre d'une enquête menée à Anvers sur le commerce illégal de médicaments vétérinaires, et en particulier d’un remède contre le coronavirus des chats. Il serait originaire de Chine ou de Hong Kong et pas autorisé en Europe. Il y est donc considéré comme illégal. Le parquet anversois a précisé que six suspects ont été interpellés et emmenés pour interrogatoire.