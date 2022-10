Face à la pénurie de carburant dans l'hexagone, les Français viennent s’approvisionner en Belgique

Selon un dernier décompte diffusé par le ministère français de la Transition énergétique dimanche à la mi-journée, près d'un tiers (29,7%) des stations-service de France manquaient d'au moins un carburant (contre 21% samedi). Les Hauts-de-France (nord) et la région parisienne étant plus particulièrement touchés.

En raison de la pénurie de carburants en France, les stations-service belges située dans la région frontalière font actuellement des affaires en or. Avec nous, il n'y a aucun problème d'approvisionnement, a affirmé à la VRT Johan Mattart, de la fédération belge des carburants Brafco. De nombreux camions citerne sont d'ailleurs actuellement acheminés vers cette région frontalière avec la France.

Pour les propriétaires des stations service sur place, les ventes supplémentaires sont les bienvenues, estime encore Johan Mattart. En effet, ces derniers temps, l'essence et le diesel étaient beaucoup moins chers en France qu'en Belgique, et les pompistes belges n'avaient pratiquement pas vu de clients ces dernières semaines. A présent, suite à cette grève, ils peuvent rattraper certaines de ces pertes.



Dans le reportage du JT de la VRT, on peut voir une station service située à Tourcoing en France où il n'y a plus de carburant. Même si c'est plus cher les Français n'ont plus d'autres choix que de venir s'approvisionner en Belgique quitte à faire 20 ou 30 km et à faire la file.