Le maillot rouge d’Evenepoel rapporte 12.057 euros à la Semaine de solidarité pour les plus défavorisés

Depuis 2013, la chaine de radio Studio Brussel (VRT) - et avec elle un nombre croissant de chaines de la radiotélévision publique flamande, au fil des ans - organise juste avant Noël une grande action de solidarité et de récolte de fonds baptisée "De Warmste Week" - traduisez par "La semaine la plus chaude" ou "la plus chaleureuse" en français. Chaque année, cette semaine se focalise sur un autre thème - l’eau potable, la malaria, les orphelins et les demandeurs d’asile, pouvoir être soi-même dans la société - et encourage la population à proposer et soutenir des associations ou actions en rapport avec ce thème. Cette année, la Warmste Week veut soutenir les plus défavorisés. Le coup d’envoi de cette action de solidarité de fin d’année était donné le 27 septembre et le vainqueur du tour d’Espagne 2022, le Belge Remco Evenepoel (22 ans), lançait d’emblée la première action de récolte de fonds. Il proposait d’offrir son maillot rouge du Vuelta (photo). Tous ceux qui souhaitaient en devenir l’heureux ou l’heureuse propriétaire pouvaient envoyer un sms au numéro 4342 avec ces mots "Remco". Chaque sms coûtait 1 euro, un montant transféré intégralement à la collecte de fonds de la Warmste Week.