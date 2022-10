Le terminal Europa au port d'Anvers en rénovation, pour accueillir les plus grands navires

Cette rénovation, dont le coût est évalué à 335 millions d'euros et qui s'étalera sur trois phases et un total de neuf ans, permettra au premier port belge de renforcer sa position concurrentielle dans le domaine du transport de conteneurs, tout en poursuivant son évolution vers plus de durabilité.

Mis en service en 1990, le terminal à conteneurs Europa est le premier dans le port anversois qui fonctionne au rythme des marées. Ce qui signifie qu’il est situé sur les rives de l’Escaut et que les navires ne doivent pas passer par des écluses pour y amarrer. Ils gagnent ainsi beaucoup de temps. Mais les navires devenant de plus en plus grands au fil des ans, le mur de quai doit être rénové et approfondi si le terminal veut encore pouvoir accueillir les plus grands bateaux existants, et des futurs navires encore plus grands.