Un SDF sur cinq a moins de 26 ans, en Belgique et se trouve souvent en situation de sans-abrisme "caché"

Les récits de ces jeunes illustrent bien que "c'est un parcours tumultueux et traumatisant qui mène à l'errance", comme l'explique M. Wagener qui cite: conflit familial, décrochage scolaire, difficulté sur le marché de l'emploi, problèmes d'assuétude, réseau informel limité et fragile, expérience négative dans le réseau d'aide à la jeunesse ou encore grande pauvreté.

Ce rapport met en évidence la nécessité de soutenir de manière préventive les enfants, les jeunes et les familles, de développer des solutions sur mesure combinant logement et prise en charge et donc de trouver du temps et des moyens pour offrir à chacun de ces jeunes un accompagnement intensif.

Fin octobre, la FRB compte étendre son action dans 19 nouvelles communes en Wallonie, mais aussi en Communauté germanophone et en Flandre, et ce, dans le but de fournir aux pouvoirs publics des données et des éclairages supplémentaires leur permettant de développer des politiques de lutte contre l'errance efficaces et ciblées.