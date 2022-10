Dans son discours de politique générale Alexander De Croo met l'accent sur le rôle protecteur de l'État

Et d'enchaîner sur la protection : "Protéger aujourd'hui, c'est avant tout armer nos familles et nos entreprises face à cette guerre énergétique. (...) Plus de 3 milliards seront ainsi redistribués. Trois milliards (3 millions, ce serait un peu faible)", s'est-il repris après un lapsus. "Pour cela, le gouvernement se fixe trois priorités" : amortir le choc des prix de l'énergie sur les factures, agir au niveau européen et assurer l'indépendance énergétique. "Le marché du gaz n'est plus un marché libre. C'est une arme de guerre.

La Commission européenne présentera de nouvelles propositions la semaine prochaine. Ce n'est pas trop tôt, parce qu'il est midi cinq", a-t-il déclaré à propos du plafonnement des prix de l'énergie, non décidé au niveau fédéral. Concernant la troisième priorité : "le gouvernement a également décidé d'examiner comment nous pouvons encore augmenter notre propre capacité énergétique, à la fois nucléaire et renouvelable."

Alexander De Croo a aussi défendu le déficit fixé à 3,2% du PIB. "J'entends la critique de cet impact budgétaire. Et je partage l'inquiétude. Mais ma question demeure : qu'aurions-nous dû faire ?" "Réformer", a lancé Sander Loones depuis les bancs de la N-VA.

"Aurions-nous dû laisser nos entreprises faire faillite pendant la crise covid ?", a poursuivi le Premier ministre. "Aurions-nous dû refuser d'accorder des aides aux indépendants? Devrions-nous peut-être laisser notre classe moyenne dans le froid et dire 'tirez votre plan et à plus tard' ? Il est toujours possible de fermer les yeux et de ne rien faire. Mais alors, le coût pour notre économie et pour notre société serait bien plus élevé."